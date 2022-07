Lo Monaco: "Fabian? Venderlo a 10mln garantisce plusvalenza! È monopasso"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale del Catania Pietro Lo Monaco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mercato? La proprietà del giocatore non è più del club ma del giocatore stesso, che cerca di capitalizzare al meglio la situazione di agio in cui si trova, ovvero un contratto in scadenza. Fabian ha un anno di contratto, a 10 milioni di euro garantirebbe una plusvalenza dato che il suo cartellino è già stato ammortizzato. Zielinski ha qualità, qualora dovesse completarsi sarebbe uno dei centrocampisti più moderni d’Europa: a differenza sua, Fabian è monopasso e mi sembra che abbia fatto il suo tempo”