Calciomercato Napoli - Se per la difesa è il nome di Kevin Danso il profilo in pole position, a centrocampo invece il Napoli monitora con attenzione Giovani Lo Celso.

Mercato Napoli, ultime su Lo Celso

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, bisogna però trovare innanzitutto l’intesa col Tottenham. Il club azzurro vorrebbe infatti prenderlo in prestito, mentre la società britannica vorrebbe venderlo in definitivo e per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Il Napoli tiene così aperte anche altre porte per la mezzala.