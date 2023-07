TMW - Lo Celso-Napoli, calciatore pronto a ridursi l'ingaggio! Può arrivare a prescindere da Zielinski, ma c'è il nodo formula

Notizie Napoli calcio. Il profilo di Giovanni Lo Celso piace molto al Napoli che starebbe provando a strappare il talentuoso centrocampista argentino al Tottenham. Ci sono però alcuni scogli da superare, con la trattativa tra azzurri ed inglesi che ancora non è decollata.

Lo Celso-Napoli, le ultime

Come riportato dai colleghi di Tuttomercatoweb, Lo Celso avrebbe dato piena apertura alla destinazione Napoli e sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio da 4 milioni pur di arrivare in azzurro: l'argentino è la prima scelta per rinforzare la linea mediana, a prescindere dal futuro di Zielinski.

Il problema principale è però legato alla formula richiesta dal Tottenham: il Napoli vuole chiudere con un prestito con diritto di riscatto, gli inglesi invece spingono per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Questione concorrenza: oltre agli azzurri, sull'argentino si segnalano Aston Villa e Betis Siviglia, oltre al Barcellona.