Lo Celso e Amrabat per il Napoli? L'argentino può arrivare in extremis ad una condizione

Calciomercato Napoli - I centrocampisti di Tottenham Giovani Lo Celso e della Fiorentina Sofyan Amrabat sono alla finestra e attendono mosse dal Napoli, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

Lo Celso e Amrabat per il Napoli?

Secondo quanto raccontato dal quotidiano, se il Tottenham aprisse al prestito per un anno l'argentino potrebbe arrivare sul gong. Nei giorni scorsi si sono intensificati i rumors circa un ritorno di fiamma per Giovani Lo Celso. A luglio, il suo entourage aveva confermato a Radio Punto Nuovo i contatti con il Napoli. Adesso, sempre il suo entourage sull'ipotesi di un dialogo riaperto con gli azzurri: "No, non abbiamo parlato con nessuno"