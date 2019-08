Venerato a CN24: "Llorente al 99% sarà l'ultimo acquisto del Napoli, serve un miracolo per James. Pronto il rinnovo di Milik"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"James? L'ho detto la scorsa settimana, sono accadute molte cose: tre settimane fa, anche dal Napoli, avvertivo un certo ottimismo non di facciata. Erano convinti che il Real avrebbe venduto Bale e sarebbero andati su Neymar, cosa che ad oggi non è avvenuta. La possibilità che gli spagnoli diano gratis James è notevolmente diminuita. La scorsa settimana sia da persone vicine a Mendes, Real e Napoli mi sono arrivate notizie estremamente negative. Direi un 99% di possibilità di un non arrivo al Napoli: il club mi fa capire che dopo Lozano, James non è più imprescindibile. Serve un autentico miracolo. Verdi è stato bloccato.