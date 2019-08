Llorente-Napoli, Sportitalia: il calciatore ha rifiutato le altre proposte e aspetta il Napoli, il suo arrivo libera Verdi

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli vuole chiudere per Fernando Llorente: l'attaccante ha già un accordo per i prossimi due anni con il club azzurro. Il calciatore ha detto no agli altri e aspetta il Napoli. Gli azzurri aspetteranno giusto '5 minuti' per concludere il discorso con l'Inter. Il suo arrivo libera Simone Verdi: l'ex Bologna andrà via per la giusta offerta appena arriverà l'ufficialità dell'ex Tottenham".