Llorente-Napoli, Sky - E' il primo nome della lista se non arriva Icardi, anche l'Inter potrebbe pensarci in un caso

Dario Massara, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato, facendo il punto su quelle che sono le ultime notizie relative al possibile approdo di Fernando Llorente in azzurro. A tal proposito, però, c'è da registrare, a determinate condizioni, il possibile inserimento dell'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Llorente è il primo della lista in caso di mancato arrivo in casa Napoli. L’Inter al momento è molto concentrata su Sanchez e se il cileno non dovesse arrivare potrebbe virare la propria attenzione su altri giocatori”.