Affare Llorente, con il decreto Crescita sconto sull'ingaggio: per il Napoli un'operazione in saldo

Calciomercato Napoli - È un giocatore svincolato, in primis. E per questo motivo Fernando Llorente rappresenterebbe comunque un affare economicamente vantaggioso perché non comporterebbe alcun costo per l'acquisto del cartellino. Ma il nodo sta tutto nell'ingaggio.

Ricordiamo che con il nuovo decreto Crescita, divenuto legge, a partire dal 1 gennaio 2020 la tassazione Irpef sarà con un'aliquota del 43% sul 50% dell'ingaggio (valido solo per chi ha avuto la residenza negli ultimi due anni all'estero). Tradotto in numeri: poniamo che Llorente al Napoli prenda circa 3 milioni di euro netti all'anno, con un contratto almeno biennale. Stando a queste cifre il Napoli pagherebbe circa 1.200 mila euro di tasse. Quindi in totale, considerando l'ingaggio lordo, Llorente costerebbe di stipendio 4.200.000 euro all'anno.