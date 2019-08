Llorente - Napoli, CorSport: Giuntoli ha incontrato il fratello-agente davanti a un drink. Domani nuovo summit

LLORENTE NAPOLI, le ultime di calciomercato - È duello sul mercato per Fernando Llorente tra Napoli e Fiorentina. Mentre si giocherà la gara del Franchi questa sera c'è un tavolo parallelo in cui si sfidano le due squadre, ed è quello del calciomercato per l'attaccante spagnolo svincolato. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella serata di ieri, dopo l'incontro tra l'agente e la Fiorentina, ci sarebbe stato un altro faccia a faccia con Giuntoli davanti a un drink. Il tutto per confermare cifre e modalità di cui si sta parlando: biennale a 2 milioni e mezzo, ma se ne riparlerà probabilmente già domani.