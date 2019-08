Venerato: "Giuntoli ha chiesto di pazientare all'agente di Llorente, la decisione in una settimana"

Calciomercato Napoli, ultimissimi aggiornamenti: ci sono novità riguardanti la pista che porta a Llorente, l'attaccante svincolato ex Tottenham che piace tanto al Napoli e potrebbe rivelarsi un acquisto intelligente che rinforzerebbe con qualità ed esperienza la panchina del Napoli.

Napoli calciomercato: le ultimissime novità sulla trattativa per Llorente le fornisce Ciro Venerato, esperto di calciomercato e giornalista RAI, nel suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24:

"Con l'arrivo di Lozano, De Laurentiis sparerà cifre più ragionevoli per Verdi: 18-19 milioni coi bonus potrebbero essere cifra congrua. Lozano è un giocatore espressamente chiesto da Ancelotti perché ritiene che gli manchi un giocatore con quelle caratteristiche. Anche James Rodriguez è stato richiesto espressamente da Ancelotti : se il Real Madrid lo cede in prestito gratuito ok, altrimenti non se ne fa niente.Il Napoli sta pensando a prendere anche un centravanti che o prenda il posto di Milik, quindi Icardi, oppure che lo possa rimpiazzare in alcune partite, come Llorente. In giornata Giuntoli ha chiesto al suo agente di pazientare 7/8 giorni".