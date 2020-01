Llorente-Inter, Gazzetta: trattativa definitivamente sfumata, Conte promuove Esposito a quarta punta

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la pista Llorente-Inter sarebbe definitivamente sfumata:

"Fra Giroud e Llorente alla fine è spuntato Esposito. Sebastiano concede una decina di centimetri e svariate centinaia di gare ai rivali, ma alla fine potrebbe spuntarla lui. Dopo la chiusura del “colpo grosso” Eriksen gli ultimi giorni di mercato dovevano essere quelli del vice-Lukaku e del sostituto di Vecino: ieri in entrambi i casi si è arrivati alla conclusione di seguire la “soluzione interna”. Matias resta, Esposito viene promosso a quarta punta. Salvo sorprese e opportunità che si aprano all’ultimo, il mercato nerazzurro potrebbe essersi chiuso con l’arrivo del danese, almeno in entrata. I dossier sul tavolo da un po’ sono quello (costoso) del campione del Mondo del Chelsea e l’alternativa a prezzi più contenuti costituita dallo spagnolo del Napoli. Marotta e Ausilio hanno lavorato su entrambi i fronti, poi in un’ultima riunione con l’allenatore si è deciso di non affondare il colpo. Giroud è un’operazione complessa a livello economico e il francese è un profilo “ingombrante” a livello di gestione interna. Llorente si sarebbe adattato con più facilità a un ruolo di alternativa “pura”, ma con spazi ulteriormente ristretti per Esposito in ascesa".