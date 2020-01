Llorente-Inter, le ultime da Sky: muro Napoli, gli azzurri bloccano la cessione dello spagnolo

Ultime mercato Napoli. Sono ore calde per capire il futuro di Fernando Llorente: il centravanti spagnolo, poco usato da Gattuso, ha diversi estimatori con l'Inter che continua a parlare con il Napoli per un possibile scambio nella trattativa Matteo Politano.

Calciomercato Napoli, le ultime su Llorente

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe momentaneamente deciso di bloccare la partenza di Llorente a gennaio. L'infortunio di Mertens preoccupa il club azzurro, che per questo motivo preferirebbe non provarsi del basco per avere la coperta corta in attacco.