Corbo rivela: "ADL, Giuntoli e Ancelotti pensano a tre nomi diversi: al Ds piace Llorente"

Calciomercato Napoli - Preso Hirving Lozano, ora la SSC Napoli è pronta a chiudere altri colpo. Ma Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti hanno idee differenti in merito: lo rivela Antonio Corbo nel suo editoriale mercato per La Repubblica oggi in edicola.

Da Raiola a Mendes per James, adesso. L’ultimo scorcio di mercato richiama la rivelazione del presidente. «Siamo in tre e pensiamo in tre modi diversi. Io, Ancelotti e Giuntoli». Si potevano leggere in quella confessione i nomi degli acquisti. Con Lozano arriva il giocatore preferito da De Laurentiis. Non è un caso: Ancelotti dice di aver perso di vista Lozano da molti mesi. Non lo seguiva, quindi non l’ha indicato lui. James Rodriguez potrebbe esaudire finalmente il desiderio dell’allenatore, il solo che sappia dare la corda al protagonista del mondiale 2014. James non ha mai reso tanto come nel Bayern.

E Giuntoli? Può essere Llorente, un tardone del gol che piace al Napoli come sostituto di Milik. Il suo ritorno in Italia dopo due anni offre vantaggi fiscali. Al giocatore 4,5 milioni netti, al Napoli costa poco più di 5 lordi. Ma sotto sotto c’è un amico romano all’opera. Tenta Icardi. Un’impresa disperata. Ma Giuntoli ci prova. Al buio, come sa fare lui