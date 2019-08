Llorente, Giuntoli ci pensa. Gazzetta: è svincolato, ma spara una richiesta di 4 milioni di euro all'anno

L'ultima idea in casa Napoli si chiama Fernando Llorente, un'opzione per l'attacco per cercare di fornire sostanza e gol ad un reparto che sembra scarno in un vero rapace di area di rigore. A tal proposto l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce che Giuntoli sta valutando l’idea d’ingaggiare Fernando Llorente, svincolato, nella passata stagione al Tottenham. Potrebbe essere una soluzione valida, ma l’attaccante spagnolo chiede 4 milioni a stagione per i prossimi 3 anni.

Ieri sera la Rai invece aveva riportato un incontro con lo storico agente dello spagnolo Frank Trimboli nei giorni scorsi e di una richiesta di 2,5 mln per un triennale per la firma