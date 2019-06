Livorno, il ds Facci: "Bogdan pronto per la Serie A. Inizialmente ha faticato, poi..."

Mauro Facci, direttore sportivo del Livorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Bogdan è pronto per la Serie A, ha fatto la gavetta ed orapuò fare il grande salto. Inizialmente ha faticato a causa di un infortunio, appena ha trovato la condizione ideale ha dimostrato il suo valore. Crescita del Napoli? Sicuramente ci speravo, questa società ha portato via in pochissimo tempo la squadra dal pantano della Serie C ed a disputare campionati importanti".