Il calciomercato non è ancora finito volendo, perché c’è ancora la lista svincolati per chi avesse necessità. E proprio quest’anno la lista è bella corposa con anche nomi di livello internazionale per una top 11 di assoluto rispetto.

Calciomercato, due ex Napoli nell'attuale lista svincolati

Tra questi ci sono anche due ex Napoli: il 27enne Adam Ounas dopo l’esperienza al Lille e il 33enne Kostas Manolas che nei giorni scorsi ha sfiorato il ritorno a Roma salvo poi sfumare tutto.