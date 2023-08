Lindstrom è appena atterrato a Fiumicino! Domani visite mediche col Napoli | FOTO & VIDEO ESCLUSIVI

Calciomercato Napoli, esclusiva CalcioNapoli24: Jesper Lindstrom è atterrato a Roma!

Ultime notizie CalcioNapoli24: il trequartista danese dell'Eintracht Francoforte è appena sbarcato all'Aeroporto di Fiumicino, a Roma, con il volo Lufthansa LH238 decollato in gran ritardo alle ore 17:37 da Francoforte, in Germania. Lindstrom sarà presto un giocatore del Napoli. E' arrivato alle 19.04. Il ritardo è stato causato da un guasto informatico sulla Gran Bretagna che ha avuto ripercussioni in tutta Europa. Col giocatore danese c'era il suo agente Mikkel Nissen. Ad attenderlo per la SSC Napoli il capo dell'area scouting Maurizio Micheli. Il giocatore è stato subito 'battezzato' dal club Napoli Ostia dal presidente Giacomo Borrelli e dai soci Amerigo Scaccia , Raffaele Gagliardi, Orlando Francesco e Orlando Stefano

Arrivato oggi in Italia, Lindstrom sta per firmare il suo nuovo contratto con la SSC Napoli fino al 2028 per 2,3 milioni di euro a stagione. Le visite mediche sono state prenotate per domani martedì 29 agosto 2023 a Villa Stuart. Poi la firma sui contratti a Castel Volturno: è fatta per Lindstrom al Napoli!