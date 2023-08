FAZ da Francoforte conferma: "Lindstrom sta per trasferirsi al Napoli"

Calciomercato Napoli, la bomba lanciata da Bild: il Napoli ha preso Lindstrom, trova ulteriori conferme.

Ecco cosa scrive l'autorevoel quotidiano di Francoforte FAZ:

Intanto Jesper Lindstrom sta per partire per l'Italia. "Qualcosa potrebbe succedere lì", ha detto Krosche senza nominare nessun club. Il danese è associato alla SSC Napoli. "Si può supporre che nei prossimi giorni succederà qualcosa", ha detto Toppmöller riguardo al prossimo trasferimento di Lindström. Ecco perché Toppmöller non ha schierato il danese.