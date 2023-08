ULTIM'ORA - Bild annuncia: Il Napoli ha preso Lindstrom! Stasera sarà già in viaggio per l'Italia

Calciomercato Napoli, clamorosa ultim'ora dalla Germania, dove l'autorevole quotidiano Bild annuncia l'acquisto da parte della SSC Napoli della stella danese dell'Eintracht Francoforte, Jesper Lindstrøm (23)!

Lindstrom al Napoli, l'annuncio di Bild

Secondo le informazioni della BILD, il danese sarà già in viaggio per l'Italia domenica sera per firmare un contratto a lungo termine con il Napoli. L'esterno era in rosa per l'1-1 di Magonza, ma non è più stato utilizzato restando tutto il match in panchina. Contestualmente l'Eintracht venderà anche Randal Kolo Muani al PSG per 80 mln.

Lindstrom, ormai da giorni accostato con insistenza alla maglia azzurra, sostituirà quasi al 100% il partente Hirving Lozano. Sul messicano nelle ultime ore si è aperta la pista nostalgica del possibile ritiro al PSV Eindhoven, le parti stanno trattando la formula e il costo del trasferimento.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI