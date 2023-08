Il Mattino - Lindstrom ha detto sì al Napoli! ADL propone il prestito, la controproposta Eintracht

Calciomercato Napoli, arriva finalmente la svolta attesa da qualche settimana. Dopo lo stallo totale per il mancato rinnovo, sempre essersi sbloccata la situazione Hirving Lozano. Il messicano è stato uno degli investimenti più rilevanti fatti dal club azzurro negli ultimi anni, ma nonostante il contributo anche per la conquista dello scudetto e la coppa Italia, ha reso raramente secondo le aspettative.

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli calcio ha accelerato anche per il sostituto del Chucky: è il danese Jesper Lindstrom, anche in questo caso uno dei nomi lasciati in agenda da Cristiano Giuntoli.

L’esterno dell’Eintracht ha un accordo sulla parola con il Napoli ma tra i tedeschi e gli azzurri non c’è ancora intesa. Da Francoforte chiedono almeno 25 milioni di euro, De Laurentiis vorrebbe un prestito con riscatto tra 12 mesi. Intermediari sono già in azione, ma anche in questo caso sono sempre e solo De Laurentiis e il suo uomo dei conti, Chiavelli, a occuparsi di tutto. Il classe 2000 ha in ogni caso dato già il suo ok per lasciare la Germania e sbarcare in serie A. Vedremo l’evoluzione della trattativa