Lille-Napoli, doppio asse: De Laurentiis vuole convincere Pepè e sonda Leao, ma c'è concorrenza in Premier

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ribadisce che ogni colpo sarà ponderato e condiviso col progetto tecnico che ha in mente l’esperto tecnico Carlo Ancelotti. Ma al tempo stesso ADL è convinto che la fretta è cattiva consigliera, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Per questo il presidente vorrebbe convincere il Lille e Pépé della bontà della propria offerta. Ma l’ivoriano è conteso in Premier, fra Liverpool e Manchester United e non è semplice per un club italiano spuntarla con questi colossi. Il discorso aperto con i francesi ha visto un sondaggio per Leao, altro profilo seguito con interesse”