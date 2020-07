Lille già al lavoro per il dopo Osimhen: offerta da 25 milioni al Gent per David!

Ultime notizie mercato Napoli - Il Lille ha ormai già messo in conto di dover salutare Victor Osimhen, stella nigeriana in forza al club nigeriano e nel mirino certamente del Napoli ma anche di altre squadre di calibro internazionale. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal quotidiano transalpino "L'Equipe", il Lille avrebbe già presentato un'offerta al Gent da 25 milioni di euro per Jonathan David, calciatore canadese classe 2000. Il bomber ha fatto benissimo nell'ultimo campionato belga mettendo a segno 18 gol e 8 assist e non a caso sulle sue tracce ci sono anche il Milan e l'Inter.

Victor Osimhen Napoli