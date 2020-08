Le vacanze degli azzurri: molti scelgono la Spagna, Ospina e Lozano restano in città. Insigne ed Allan in Sardegna

Ultime notizie calcio Napoli - Sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola si fa il punto sulle vacanze dei calciatori del Napoli. Lorenzo Insigne ha scelto la Sardegna, dove ha raggiunto il suo amico Criscito e dove poi si è recato anche Allan. Era rimasto a Barcellona Callejon e sulla stessa costa si è recato anche Dries Mertens. Hanno optato per Formentera Matteo Politano e la sua fidanzata, mentre Fabian Ruiz ha deciso di far rientro nella sua Andalusia. Hanno scelto, invece, di godersi ancora le bellezze di Napoli David Ospina e Hirving Lozano, anche a causa delle difficoltà di tornare in patria a causa dell'emergenza Coronavirus.