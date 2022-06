Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, perdere il “Comandante” Koulibaly - sarebbe grave proprio nel momento in cui si sta ponendo in essere una vera e propria rivoluzione in casa Napoli.

Le tre strade del Napoli con Koulibaly

Il contratto in scadenza nel 2023 lascia ancora aperte tutte le strade, secondo il quotidiano:

il rinnovo (per altro difficile), il Napoli proverà a sottoporgli un accordo che possa soddisfarlo ma di sicuro non si avvicinerà agli attuali 6 milioni annui la permanenza fino alla naturale scadenza del rapporto la cessione (ad un prezzo comunque alto perché De Laurentiis vuole almeno 35-40 milioni).Non si è fatta avanti solo la Juventus, visto che Barcellona, Psg e Chelsea sono a caccia di un difensore di spessore internazionale

