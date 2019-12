Il Paris Saint Germain mette gli occhi sulla Serie A per la sessione di mercato invernale. Il club parigino mostra interesse per Allan e Tonali. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna Le Parisien, il PSG sta prendendo in considerazione l'ipotesi prestito. Il centrocampista sta attraversando un momento difficile con la società dopo l'ammutinamento e quindi i parigini potrebbero approfittarne.