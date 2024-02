Le Parisien, Berard a CN24: "Psg su Osimhen? Ecco la verità"

Christophe Berard, giornalista de Le Parisien, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono tre anni che si parla di Osimhen al Psg, secondo me è ancora un po' presto. Il passaggio di Mbappè al Real Madrid è ormai cosa fatta, ma Osimhen fa parte di una short lista di calciatori in orbita Paris. Tra i nomi c'è anche quello del milanista Leao. Tre anni fa, Osimhen era già accostato al club parigino ma De Laurentiis chiese un prezzo molto più alto dell'attuale clausola. Confermo dunque che il numero 9 del Napoli fa parte di una lista gradita al ds del Psg ma nulla di più. Al 95% Mbappè ha scelto di andare via da Parigi. A 25 anni ha capito che se vorrà vincere altri Palloni d'oro e la Champions League deve andare al Real Madrid. Credo che lo comunicherà lo stesso calciatore a stretto giro. A mio avviso manca solo l'ufficialità per questo trasferimento. Osimhen oggi non è quello dello scorso anno, oggi parlare di Psg è molto prematuro".