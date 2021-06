Lazio, Maksimovic in stand-by: non convince. E spunta Jovetic per l'attacco

Calciomercato Napoli - Possibile tris di colpi a parametro zero per la Lazio di Maurizio Sarri. Ne parla il Corriere della Sera oggi in edicola:

Alla Lazio in questi giorni sono arrivate numerose proposte per ingaggiare altri calciatori svincolati oltre a Hysaj. Due le ha portate Ramadani, l’agente di Sarri. Nel corso delle trattative per definire l’ingaggio del tecnico toscano, il procuratore ha parlato a Tare non solo di Maksimovic – che per il momento non convince, il club biancoceleste preferisce provare a rilanciare Vavro – ma anche di Jovetic.