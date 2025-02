Lauriente, l'agente: "Nessun contatto col Napoli a gennaio! Forse il club aveva altri obiettivi..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Roberto Meloni, agente di Lauriente:

"Lauriente al Napoli? I matrimoni si fanno in 3, questo è il primo punto. In tutta trasparenza, dico che a gennaio non c’è stata nessuna chiamata dal Napoli, forse il club aveva altri obiettivi e forse anche il Sassuolo ha i suoi obiettivi e non ci sono state discussioni. In passato c’è sempre stato un interessamento del Napoli e al ragazzo piace come soluzione: il Napoli è un grande club, ma bisogna fare un matrimonio perfetto per chiudere l’affare. Lauriente ha sempre giocato per la squadra, è concentrato sulla salita del Sassuolo, ma sta mostrando a tutti le sue qualità e non è un giocatore che deve stare in una seconda serie. Per me è pronto per questi grandi palcoscenici.

Conte è un grandissimo allenatore, ma solo De Laurentiis può decidere se investire o meno i suoi soldi. Questa estate sono arrivate offerte importanti al Sassuolo e sono state rifiutate, erano cifre intorno ai 15 milioni, credo quindi che tra i 15 ed i 20 milioni Lauriente possa essere ceduto. Questa è una mia valutazione però.

Che il Sassuolo sia in Serie B è stranissimo, l’anno scorso le cose non sono andate per il verso giusto, anche il pubblico ha influito perché pochi tifosi vanno allo stadio. La squadra non è stata capace ad uscire da una situazione grigia in cui era caduta, ma la serie B non la meritava, visto l’organico".