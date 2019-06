Pressing del Latina su Marino, il Napoli aspetta la richiesta del club pontino: la situazione [ESCLUSIVA]

Prima parte di stagione con la Primavera del Napoli, seconda con la maglia del Latina. Antonio Marino protagonista di un'annata dalla doppia faccia. Sotto gli ordini del tecnico Baronio ha collezionato 6 presenze in campionato, 3 in Youth League e 2 in Coppa Primavera. Lo scorso gennaio, poi, è passato al Latina, squadra che milita nel campionato di Serie D. 392 minuti giocati e 1 rete, riuscendo a scalare le gerarchie della squadra allenata da Raffaele Di Napoli.

Futuro Marino, pressing del Latina

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, Marino è finito nuovamente nel mirino del Latina dopo l'ottima seconda parte di stagione disputata con i nerazzurri. C'è da avviare i contatti con il Napoli, club proprietario del cartellino del giocatore. Il centrocampista, nei prossimi giorni, incontrerà la società azzurra che aspetta la richiesta ufficiale del Latina per girare nuovamente in prestito il giovane talento.

di Simone Scala

