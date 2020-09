Lasagna-Napoli, Tuttosport: ieri Giuntoli era a Milano anche per discutere di questa trattativa in entrata

Ultime calcio Napoli - Se risultasse complicata l’adattabilità all’interno del gruppo Napoli di Andrea Petagna, allora non è escluso che possa essere inserito in qualche trattativa di mercato. Ne parla Raffaele Auriemma su Tuttosport:

“Quella più plausibile è con l’Udinese, in uno scambio con Lasagna che da sempre è un pupillo del ds Giuntoli. Proprio ieri Giuntoli era a Milano, anche per discutere di questa trattativa in entrata, ma sarà necessario che il Napoli venda Koulibaly al Manchester City, trattativa che potrebbe completarsi nel fine settimana, al Napoli dovrebbero arrivare 70 milioni di euro più 2 di bonus”