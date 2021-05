Lamela-Napoli, CorSport: lascerà il Tottenham, a De Laurentiis piace dai tempi della Roma!

Calciomercato Napoli - Difficile immaginare un Napoli senza Insigne, ma nel calcio può anche capitare di perdersi per strada. Eventualmente, come racconta il CorSport, un nome è già venuto fuori: Erik Lamela.

“Il Coco lascerà il Tottenham e qualche settimana fa è entrato nel mirino azzurro: lui fa l'esterno d'attacco, ha 29 anni ed è in cerca di riscatto dopo un periodo luci e ombre. All'epoca della Roma a De Laurentiis piaceva eccome. Salvo poi finire in Premier, agli Spurs: la continuità è un difetto, certo, però il talento non manca; e tutto sommato, essendo un esterno d'attacco, potrebbe anche far parte di una lista di potenziali rinforzi nel caso in cui la storia con Insigne non dovesse finire per il meglio”