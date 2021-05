Napoli Calcio - Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, smentisce tramite una storia Instagram le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport sulla trattativa del rinnovo contrattuale del suo assistito.

“Potrei aprire una rubrica settimanale…le cazz*te di ... Ma nasce e muore oggi perchè non vale più la pena rispondere. Mi dispiace molto per la Gazzetta dello Sport che ancora gli permette di scrivere cose prive di ogni fondamento e non oggi, ma da un anno…”