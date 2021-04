La rosa del Napoli vale 501mln! Lo studio del CIES: azzurri terzi in Serie A e nella top 20 europea

L’osservatorio statistico del CIES presenta il valore della rosa per le 98 squadre nei cinque principali campionati europei. Per i club di appartenenza è stato calcolato il valore stimato per i giocatori prestati ad altre squadre di big-5 league, mentre non è considerato quello dei giocatori in prestito fuori dai primi cinque campionati europei. Le stime sono state calcolate tramite l'algoritmo del valore di trasferimento del CIES Football Observatory.

La top 20 europea

Manchester City 1299 milioni di euro Manchester United 1161 Chelsea 1115 Barcellona 991 Liverpool 897 Real Madrid 840 Juventus 829 Atletico Madrid 791 Bayern Monaco 777 Borussia Dortmund 772 Inter 705 Tottenham 649 Arsenal 633 Paris Saint-Germain 603 Everton 538 Bayer Leverkusen 532 Napoli 501 Leicester 491 Milan 489

La top 20 italiana