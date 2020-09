La Lazio sta pensando a Callejon! Gazzetta: contatti con l'agente, l'amicizia con Reina potrebbe favorire l’operazione

Ultime calcio Napoli -È solo un’idea, ma decisamente intrigante. La Lazio sta pensando a José Callejon, l’attaccante spagnolo appena svincolatosi dal Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Non era un obiettivo, così come la Lazio non era una meta che Callejon aveva ipotizzato. La società ha avuto un contatto col procuratore, Quilon, che a Formello ha già portato Reina. Di cui Callejon è mlto amico e questo è un altro elemento che potrebbe favorire l’operazione. La Lazio la sta valutando. Si ragiona ad un triennale da 2,5 milioni. Le perplessità sono di natura tattica, nel 3-5-2 non sarebbe facile infatti collocarlo"