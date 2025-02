Reda Belahyane è arrivato a Roma per firmare con la Lazio. Come raccontato da Tuttomercatoweb, è chiusa la trattativa tra i club per l'acquisto del centrocampista centrale marocchino classe 2004, che nella mattinata di domani si sottoporrà alle visite mediche con il club biancoceleste e sarà poi un rinforzo in mediana per Baroni. Trattativa chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro.