La Fiorentina avrebbe sondato un giocatore del Napoli, ecco chi

Calciomercato Napoli - Il feeling sul mercato tra Fiorentina e Verona sembra stia sfumando: dopo Terracciano, anche Ngonge e Faraoni potrebbero prendere strade diverse. E la Fiorentina potrebbe andare su un giocatore del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Nzola a Firenze sta faticando e ha estimatori come Empoli e Cagliari, ma sarà eventualmente un’operazione da rush finale. Nella lista dei partenti c’è invece sicuramente Brekalo che è in fase avanzata per tornare alla Dinamo Zagabria. Così come Pierozzi che piace alla Cremonese in B ma anche alla Salernitana nella massima serie. In quel ruolo la Fiorentina avrebbe invece fatto un sondaggio per Zanoli del Napoli"