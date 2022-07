L'idea della Gazzetta sul Napoli: De Laurentiis non può fermarsi a Kvaratskhelia e Ostigard, Spalletti merita di più

Un mercato bellissimo, di sterzate e di sorprese. La Gazzetta dello Sport prova ad orientarsi e ad andare oltre l’emotività dei tifosi. Si analizza il campionato di Serie A, a partire anche dal Napoli.

"Sospendiamo il giudizio, De Laurentiis non può fermarsi al giovane Kvaratskhelia o a Ostigard difensore rude. Senza Koulibaly il Napoli oggi è un’altra squadra, meno competitiva per la Serie A e molto vulnerabile in Champions. Il mercato è aperto, Spalletti merita di più"