L'ex Napoli Behrami torna in Serie A: domani visite mediche e firma con il Genoa

Farà il suo ritorno in Italia Valon Behrami. Dopo Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli e Udinese lo svizzero tornerà a giocare in Serie A. Per lui un inizio di stagione nella squadra del Sion, ma poi dopo due mesi e solo quatto partite era arrivata la risoluzione del contratto. Ora la possibilità di tornare a giocare. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, oggi il primo allenamento agli ordini di Nicola, il quale lo aveva già allenato all'Udinese e che lo ha voluto fortemente. Tutto pronto per le visite mediche in programma domani e per la firma sul contratto fino a giugno 2020.