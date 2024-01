L'Equipe - Napoli sul difensore del Salisburgo: ha il sì di Oumar Solet, i dettagli

Calciomercato Napoli - Alla ricerca di un difensore centrale durante questa finestra di mercato invernale, il Napoli ha avviato le trattative per ingaggiare il francese del Salisburgo, Oumar Solet. A lanciare la notizia è L'Equipe, con un articolo a firma di Loic Tanzi:

"Dopo tre stagioni e mezza all'RB Salisburgo, Oumar Solet (23 anni, sotto contratto fino al 2025) potrebbe lasciare il club austriaco quest'inverno. Arrivato dal Lione nel 2020 per 4,5 milioni di euro, il difensore centrale è corteggiato dal Napoli (Serie A). Il nazionale francese U20 (2 presenze) non sarebbe indifferente all'interesse del club italiano, che sta cercando di acquistarlo in questo mercato invernale, entro quindi il 31 gennaio".