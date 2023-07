L'Equipe: "Offerta scritta da 300MLN per Mbappe, il PSG vuole accettare!" Pericolo Osimhen per il Napoli

Aggiornamenti da uno dei giornalisti esperti di calciomercato francesi del noto quotidiano L'Equipe che svela dell'offerta scritta da 300 milioni di euro per Mbappe. Adesso bisognerà capire come reagiranno giocatore e PSG.

Calciomercato Mbappe: offerta al PSG

Calciomercato Napoli - Al-Hilal ha fatto un'offerta scritta di 300 milioni di euro per Kylian Mbappe! Adesso il PSG sta ancora aspettando il 31 luglio prima di andare avanti su questa trattativa per capire se riuscirà a convincere il giocatore a restare ma per l'autorevole quotidiano transalpino l'orientamento del club sarebbe quello di accettare l'offerta.

l'Al-Hilal non è l'unico club interessato. Secondo l'Equipe infatti è in programma un contatto telefonico tra Psg e Barcellona per discutere dell'interesse degli spagnoli per l'attaccante francese. Il Barça vorrebbe poter mettere sul piatto diversi giocatori perché non ha le risorse finanziarie per effettuare un'operazione del genere. Chelsea, Manchester United, Inter e Tottenham sono gli altri club che hanno mostrato interesse per Mbappé nelle ultime settimane, oltre ovviamente al noto interesse del Real Madrid, che rimane il grande favorito in questa corsa per l'attaccante francese.

Il Napoli è spettatore interessato di questa telenovela perchè il PSG, qualora Mbappè decidesse di andar via, si ritroverebbe un enorme tesoretto da spendere con Victor Osimhen principale obiettivo per l'attacco. Gli altri nomi valutati sono quelli di Harry Kane, Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund.