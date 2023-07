L'Equipe - Mbappe via a zero nel 2024? Il Real Madrid ci spera

Notizie Calcio - Il futuro di Kylian Mbappe ha una sola certezza: sarà lontano da Parigi, resta solo da capire quando arriverà l'addio.

Kylian Mbappe

Il Real Madrid vuole Mbappe a zero

Il fuoriclasse francese vuole il Real Madrid a tutti i costi e pur di andarci è disposto a fare uno smacco al suo attuale club, restando in tribuna per un anno per accasarsi alle Merengues a parametro zero. L'Equipe aggiunge che anche a Madrid sarebbero pronti ad attendere Mbappe per un anno, in modo tale da ingaggiarlo nel 2024 senza dover versare al PSG alcun indennizzo.