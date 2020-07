L'Equipe - Il presidente del Lille ieri è stato a Napoli: si lavora alla firma di Osimhen nel weekend

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de L'Equipe, Gerard Lopez (presidente del Lille) ieri sarebbe stato a Napoli per incontrare i vertici del club azzurro per definire i prossimi passaggi della trattativa Osimhen che potrebbe includere anche il difensore centrale Gabriel. Il Lille continua a chiedere 81 milioni, cifra assolutamente fuori mercato per De Laurentiis. Raggiungeranno un accordo o meglio dovranno raggiungerlo se vogliono chiudere. Osimhen non ha cambiato idea: vuole venire a Napoli. La firma è attesa nel weekend.