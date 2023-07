L'Equipe - Al Hilal ci prova per Osimhen: sono iniziate le trattative

Victor Osimhen è uno degli attaccanti più ricercati in Europa, ma in pochi possono permetterselo vista la valutazione monstre che fa Aurelio De Laurentiis di circa 200 milioni di euro. Intanto, arrivano aggiornamenti dalla Francia per il possibile addio da Napoli.

Osimhen

Calciomercato: Osimhen Al Hilal, le ultime

Napoli - Come riportato dal noto giornalista Loic Tanzi de L'Equipe, Vicotr Osimhen non viene mollato dagli Arabi che ci provano seriamente adesso. Dalla Francia rilanciano l'interesse dei sauditi per il bomber azzurro che è nei pensieri dell'Al-Hilal. Sarebbero iniziate le trattative dalla parte di Al-Hilal per cercare di acquistare Osimhen per il prossimo campionato della Saudi Pro League. Dossier complesso, ma i sauditi ci provano secondo Loic Tanzi.