Nkoulou rompe con il Torino: "Promesse difficili da mantenere, porterò rispetto ai colori granata"

Nicolas Nkoulou voleva lasciare il Torino per accettare l'offerta della Roma. Il Torino, però, ha rifiutato la proposta della dirigenza giallorossa di 20 milioni di euro. Una decisione che non è piaciuta al difensore. Non convocato nelle ultime tre partite da Mazzarri, Nkoulou è ai margini del progetto granata. Il 29enne sperava di lasciare il Torino nella sessione estiva di mercato appena conclusa. Infatti, fu anche accostato al Napoli. Lo riporta il portale francese L'Equipe.

Le parole del giocatore

"Sono un uomo leale, onesto e integro. Durante tutta la mia carriera, nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in causa la mia professionalità e ancor meno la mia educazione. Un professionista ha il dovere di informare il suo datore di lavoro se non è nelle condizioni ottimali per compiere il suo dovere, come ho fatto con allenatore e compagni. Per me, un uomo si definisce dal rispetto della parola. Sfortunatamente, ho capito che le promesse sono difficili da mantenere. Ho capito che i miei dirigenti hanno rifiutato la mia partenza ancora per questa estate. Fedele ai miei principi, mi rimetto al lavoro senza che questi problemi ostacolino né la mia motivazione né la mia professionalità, e ancor meno l’ardore di difendere i colori del Toro, perché la sua storia e i suoi colori lo meritano".

Il comunicato del difensore

Dopo queste dichiarazioni, Nkoulou ha postato un comunicato sul proprio account Instagram. "Silenzio non è sempre sinonimo di colpevolezza. Da quello che ho percepito da certe offerte rifiutato, ho capito che le promesse spesso non vengono mantenute. Ho sempre portato rispetto al Torino e lo porterò sempre attraverso il mio esempio in campo e fuori dal campo". Una lettera che si conclude poi con un Forza Toro, prima della firma del giocatore.