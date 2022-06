L'Arena - Casale-Napoli, affondo se salta Ostigard: la situazione

Calciomercato Napoli - La Lazio resta in prima fila per Nicolò Casale ma finché non arriverà l'affondo finale dei biancocelesti occhio ai partenopei. Infatti, il centrale dell'Hellas è considerata l'alternativa a Ostigard per Cristiano Giuntoli.

Casale-Napoli, dipende da Ostigard

Di Casale-Napoli, ne parla l'edizione odierna de L'Arena:

"Il difensore del Verona è da tempo una richiesta fatta da Sarri a Lotito, al lavoro con il collega Setti per trovare un'intesa economica. L'Hellas parte da una richiesta di 10 milioni di euro, i biancocelesti devono fare attenzione alla concorrenza: se non dovesse chiudere per Ostigard, il Napoli potrebbe infatti piombare sul classe '98 degli scaligeri".