L'allenatore dell'Ajax contro il passaggio di Tagliafico al Napoli: su di lui altri tre club

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sull'interesse del Napoli per Tagliafico dell'Ajax.

Se il Napoli vorrà affondare il colpo su Nicolas Tagliafico, ora dovrà vincere una resistenza in più. Quella di Erik ten Hag, il 52enne allenatore dell’Ajax che ha messo le cose in chiaro: «Farò il massimo per trattenerlo qui con noi in questo mercato invernale».

Al centro della scelta di Tagliafico di andare via anche la poca continuità in campo avuta fin qui.

L’argentino non ha cambiato idea: il contratto scadrà nel 2023 e non vuole rinnovare. Cambiare squadra ora gli darebbe una possibilità in più anche in chiave Mondiale 2022. Il Napoli resta alla finestra in attesa di una decisione definitiva e non ci sono solo gli azzurri: il Marsiglia si è ritirato della corsa, il Barcellona resta interessato e dalle retrovie avanza ora anche il Chelsea.