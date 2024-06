L'addio di Osimhen è un'assicurazione per il Napoli: ADL chiamato ad un grande sacrificio

Calciomercato SSC Napoli¬†-¬†I costi del Napoli negli ultimi mesi si sono impennati: nel 2024, come racconta la Gazzetta dello Sport, √® entrato a bilancio il nuovo contratto di Victor Osimhen, da 10 milioni netti a stagione, reso pi√Ļ accessibile al lordo grazie alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.

Come scrive il quotidiano, il Napoli è chiamato a un nuovo grande sacrificio se vuole convincere Kvaratskhelia a rinnovare il contratto:

"Il georgiano ha un contratto da 1,2 milioni a salire, ora chiede almeno 5 milioni per rinnovare, al lordo significherebbe quasi 10. Per questo, il Napoli ha bisogno di fare cassa con la cessione di Osimhen, che ha una clausola tra i 120 e i 130 milioni. Senza i soldi Champions, l’addio di Victor diventa l’assicurazione per il club: per rimanere ai vertici senza perdere solidità economica"