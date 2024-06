Il Mattino - Rinnovo col Napoli o approdo al PSG? Filtra la decisione di Kvaratskhelia

Calciomercato SSC Napoli - Rinnovo Kvaratskhelia, adesso dopo il summit per Di Lorenzo si cercherà di trovare l'accordo per l'altro insostituibile di Antonio Conte: la permanenza del georgiano è fondamentale per il nuovo allenatore. L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Intanto, il club azzurro prova anche ad arroccarsi sulle sue posizioni e blinda i suoi pezzi da novanta. Kvaratskhelia, ad esempio, pur essendo l'oggetto del desiderio del Psg sembra orientato a restare a Napoli anche per la prossima stagione ed ora tocca a De Laurentiis rimodulare i termini del contratto (con relativo adeguamento economico) per mettere in cassaforte il suo diamante prezioso".