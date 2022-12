Rinnovo Kvaratskhelia, agente atteso a Milano: incontro per discutere del nuovo stipendio

Notizie Napoli calcio. Khvicha Kvaratskhelia è uno degli uomini copertina del Napoli dopo questo inizio di stagione. L'attaccante georgiano ha stupito tutti a suon di giocate e gol, tanto da attirare le attenzioni di diversi club che si sono messi sulle sue tracce.

In tal senso il Napoli ha deciso di blindare Kvaratskhelia ed è pronto a dialogare per il rinnovo di contratto con tanto di aumento. Ecco quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sull'argomento:

"L'agente di Khvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) volerà in Italia a fine dicembre. Sarà a San Siro per Inter-Napoli. Previsto a inizio gennaio un incontro con il Napoli e l'intermediario C.Zaccardo per il rinnovo con aumento di stipendio".