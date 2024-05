Sky - Il PSG ha offerto 100 milioni di euro per Kvaratskhelia!

Calciomercato Napoli, clamoroso aggiornamento su Kvaratskhelia! Dopo le dichiarazioni del suo agente, che ha svelato pubblicamente l'offerta del Paris Saint-Germain, adesso Sky Sport annuncia nei dettagli la cifra messa sul tavolo dal PSG per convincere il Napoli a lasciar andare il talento georgiano.

Kvaratskhelia al PSG, ecco quanto riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Dopo l’addio a parametro zero con Kylian Mbappé, il Psg guarda dunque in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club francese ha messo sul tavolo del tavolo ben 100 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia: toccherà dunque adesso al Napoli (che sta definendo con Conte) decidere se accettare o meno.